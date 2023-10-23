Müge Anlı ile Tatlı Sert

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Nevrigül Alan'ın ölümündeki şüpheler

Nevrigül'ün ailesi küçük kızları Nazmiye'yi suçlarken Nazmiye 'ben evlat değilim' dedi. Nazmiye ise, ablasına birşey yapmadığını birlikte uyuduklarını

kendisine çok karıştığını o yüzden ara sıra kavga ettiklerini söyledi.

Çiftin kavgalarına şahit olan tanık konuştu

''Nevrigül'ü tehdit ederken gördüm''

Nevrigül'ün ailesi kocası Remzi'nin tehdit ettiği ve dövdüğü iddiasında etmişlerdi. Bir cinayete kurban gittiği düşünülen Nevrigül'ün kocasıyla kavgalarına şahit olan bir tanık yaşadıklarını anlattı.

22 yaşındaki Şirin nasıl öldü?

''Ablamın nasıl öldüğünü kardeşim biliyor''

İki kardeş canlı yayında yüzleşti. Nazmiye konuşmak istemediğini söyleyerek kendimi güvende hissetmiyorum dedi. Yurtta kalmak istediğini yatılı okumak istediğini söylerken, anne Sultan Hanım, reşit olana kadar okumak istiyor. Barış'a kaçacak çünkü dedi.