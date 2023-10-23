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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BÖLÜMLER
23 Ekim 2023, Pazartesi 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert
23 Ekim 2023, Pazartesi

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Nevrigül Alan'ın ölümündeki şüpheler
Nevrigül'ün ailesi küçük kızları Nazmiye'yi suçlarken Nazmiye 'ben evlat değilim' dedi. Nazmiye ise, ablasına birşey yapmadığını birlikte uyuduklarını
kendisine çok karıştığını o yüzden ara sıra kavga ettiklerini söyledi.

Çiftin kavgalarına şahit olan tanık konuştu
''Nevrigül'ü tehdit ederken gördüm''

Nevrigül'ün ailesi kocası Remzi'nin tehdit ettiği ve dövdüğü iddiasında etmişlerdi. Bir cinayete kurban gittiği düşünülen Nevrigül'ün kocasıyla kavgalarına şahit olan bir tanık yaşadıklarını anlattı.

22 yaşındaki Şirin nasıl öldü?
''Ablamın nasıl öldüğünü kardeşim biliyor''

İki kardeş canlı yayında yüzleşti. Nazmiye konuşmak istemediğini söyleyerek kendimi güvende hissetmiyorum dedi. Yurtta kalmak istediğini yatılı okumak istediğini söylerken, anne Sultan Hanım, reşit olana kadar okumak istiyor. Barış'a kaçacak çünkü dedi.

DEVAMI
''Ablamın nasıl öldüğünü kardeşim biliyor''
''Ablamın nasıl öldüğünü kardeşim biliyor''
BÖLÜMLER
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
20 Ekim 2023, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
19 Ekim 2023, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
18 Ekim 2023, Çarşamba
Müge Anlı ile Tatlı Sert

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