Para kasası olduğu iddia edilen eski eşi ile yüzleşiyor

3 yıldır kayıp olarak aranan Duygu Poyraz, hakkında ortaya atılan dolandırıcılık iddiaları nedeniyle Müge Anlı'da gündem oldu. Canlı yayına katılan Duygu Poyraz, Ankara'da evi olduğu yönündeki sözlerinin doğru olmadığını kabul etti. Bir arkadaşının yanında kaldığını söyleyen Duygu'ya ailesi güven problemi yaşadıklarını dile getirdi. Ablası Özge Hanım, Duygu'nun önce hatalarını kabul edip hayatını düzene sokması gerektiğini, aksi halde ona destek olmanın çok zor olduğunu söyledi. Programda ayrıca Duygu hakkında yağ, tapu, sağlık ve evlilik dolandırıcılığı iddiaları da gündeme geldi.