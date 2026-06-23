28 yıldır arıyordu, Müge Anlı dakikalar içinde buldu

Azerbaycan'dan gelen Tural Ferecov'un 28 yıldır aradığı kardeşi Muhammet Çelik'e kısa sürede ulaşıldı ancak beklenen kavuşma gerçekleşmedi. Canlı yayına bağlanan Muhammet Çelik, ağabeyinin kendisiyle sosyal medyada tanınmasının ardından iletişime geçmek istediğini öne sürerek görüşmek istemediğini söyledi. Muhammet Çelik ayrıca ailesinden duyduğu iddiaları dile getirerek Tural Ferecov'u yıllar önce babasına ait altınları alıp gitmekle suçladı. Suçlamaları kesin bir dille reddeden Tural Ferecov ise yıllardır kardeşine ulaşmaya çalıştığını ve annesinin mezarını bile birlikte ziyaret edemediklerini ifade etti.