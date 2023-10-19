Müge Anlı ile Tatlı Sert

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Şehitkamil'deki 29 Ekim Mahallesinden kayboldu

10 yaşındaki Mustafa'dan 5 gündür haber yok

İddiaların yöneldiği üvey baba canlı yayında... İki çocuğunu iki eşten biri mi kaçırdı?

12 yaşındaki Cumali ve 14 yaşındaki Sude 14 gündür ortada yok. Canlı yayındaki üvey baba Yusuf'a çocukların başına bir şey getirip getirmediği soruldu. Yusuf Bey, ben onlara babalık yaptım dedi. Kezban Hanım'ın önceki evliliğinden üç Yusuf Bey'den ise iki çocuğu olduğu, Yusuf Bey'in önceki evliliğinden olan oğlunun Yusuf Bey'e 'baba eşine dikkat et seni aldatıyor' dediğini söyledi. Kezban Hanım 'bunu biliyordu, eskide kaldı' dedi.

Boşandığı eşi ile boşanma aşamasındaki eşi yüzleşiyor

Kayıp çocukların babası Burhan Bey canlı yayında... Çocuklarını göremediğini, okula gönderilmediklerini tarlada çalıştırdıklarını iddia etti.

Anne Kezban ve üvey baba Yusuf ise 'okullar yeni açıldı yalan söylüyor, çocuklar bunda adım gibi biliyorum' dedi. Kayıp çocuklardan Cumali için DNA testi istediği iddiasına yanıt veren öz baba Burhan Bey, 'böyle birşey yok ben çocuklarımdan şüphe duymadım' dedi.

Kayıp olarak aranan kardeşlerin babalarından itiraf

''Çocukları ben aldım Afyonkarahisar'dalar''

Burhan Bey'in babaanneleri çocukların çöp konteynırında olduğunu söyledi. Burhan Bey ise, kızının kendisinin aradığını beni kurtar dediğini ve velayet davası açtığını söyledi. Çocukların Afyon'da olduğunu anlattı.

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek. Çocukların babaları gözaltına alındı

Yayını ihbar kabul eden polis ekipleri kaçırılan çocukların babalarını gözaltına aldı.