Müge Anlı ile Tatlı Sert

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun. Sonsuza dek Cumhuriyet...

Müge Anlı stüdyosunda Cumhuriyet coşkusu yaşandı. Müge Anlı: ''Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun. Bu coşku hiç dinmesin, 100 yılın lideri

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz''

Bisikletiyle birlikte kayıplara karışmıştı. 10 yaşındaki çocuk bulundu.

22 Ekim'de Gaziantep'teki evinden bisikletiyle çıkan 10 yaşındaki çocuk kaybının 5. Gününde bulundu. Yayına gelen ağabeyi Hamid çiçeklerle stüdyoya gelerek Müge Anlı'ya teşekkür etti.

Hayatlarından endişe edilen çocuklarını sakladı. İki kardeş devlet koruması altına alındı.

Bedriye Kılıç'ın kaybında sıcak gelişme... Eşi ve eşinin ailesi gözaltında.

35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ın kaybının 115. Gününde eşi ve eşinin ailesi gözaltına alındı. Sorguları süren ailenin ilk gözaltında. Bedriye Kılıç'ın ailesi konuşarak çok mutlu olduklarını teşekkür ederek söylediler. Bedriye Kılıç'ın babası Tayfur'un anne ve babasının tutuklanmasını istediğini ve bu yayının devam etmesini istediğini söyledi.

Nevrigül Alan'ın şüpheli ölümünde sıcak gelişme... Son görüştüğü kişiler emniyete getirildi.

Bursa'da gözaltılar da Nevrigül'ün en son konuştuğu ve sevgilisi olduğu söylenen ve Nazmiye ile de adı anılan Doğan Aydın'da gözaltına alındı.