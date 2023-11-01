Müge Anlı ile Tatlı Sert

'Sevgi İzi' sayesinde bir kişi daha bulundu.

İstanbul Küçükçekmece'de 75 yaşında Ümirzat Keskin sadece 1 saat içinde izleyiciler sayesinde bulunarak polis ekiplerine bildirildi. Ailesine teslim edilen kadın, Müge Anlı'yı çok sevdiğini söyleyerek çok teşekkür etti.

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Çocuklarımıza destek olalım...

Müge Anlı, sanat okulu için Milli Eğitim Bakanı'na ihtiyaç olduğunu söyledi. Kızılay Başkanı'nın desteklerinden bahsederken bir desteğin de Milliyetçi Haraket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldiğini ve bağışta bulunmaları konusunda sosyal medyadan paylaşım yaptığından bahsederek ilgilerinden dolayı teşekkür ederken Beyoğlu Belediye Başkanı'na seslenerek destek istedi.

3 çocuk annesi neden sanal arkadaşının yanında?

42 yaşındaki kadının 16 yaş küçük sevgilisiyle gittiği ortaya çıktı. Ailesi 18 gündür haber alamıyordu, Gülcan Birgül canlı yayında... Yayına bağlanan

kadın yıllarca kocasından şiddet gördüğü için artık dayanamadığını ve sosyal medyadan tanıştığı kişiyle gittiğini, mutlu olduğunu eve dönmeyeceğini söyledi.

3 çocuk annesinin cenazesi arandı

Sarp yamaçlar, uçurumun dibi, vadi derinlikleri didik didik aranmaya devam ediyor. İkiye ayrılan ekiplerin kadavra köpekleri de arama çalışmalarına destek veriyor. Ormanda çuvalların arasında bulunan bordo renkli elbise bulundu. Bulunan emareler incelemeye alındı.

Sevgilisi ile yüzleşmeye gitti, geri dönmedi. Yusuf Kavuk'un kaybındaki şüphe noktaları...