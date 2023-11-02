Müge Anlı ile Tatlı Sert

Gülcan Hanım günler sonra annesinin yanında

Volkan bugün yayına gelmeseler Kıbrıs'a gitceklerini evlerini ayarladıklarını söyledi. Anne Gönül Hanım, Gülcan'ın pişman olacağını geri geleceğini söylerken torunlarının olduğunu bir tanesinin de yeni doğacağını anlattı. Gülcan Hanım, çocuğu yüzünden kaçtığını 'anne bu adamdan bir türlü boşanamadın' dediği için gittiğini söyledi.

Volkan Bey'in birliktelik yaşadığı Melike Hanım canlı yayında...

''Sevgilisi evliyken birini kaçırdı''

Melike Hanım, Volkan'ın evliyken kendisi kaçırdığını söylerken anne ve babasının Volkan'a market açtığını onun orada uyuşturucu sattığını söyledi.

Çocuğunun Volkan'dan olduğunu söylerken Volkan'ın emin değilim benden olduğuna demesi üzerine sesler yükseldi. DNA testine hazır olduğunu söyleyen kadın iftira atıyor dedi.

Okul üniformasıyla kayıplara karışmıştı

14 yaşındaki kız bulundu.

Anneanne ve dayısı 14 yaşındaki kızı aramak için yayına gelmişti. Dikkatli bir izleyici sayesinde bulunan küçük kız 31 Ekimde Bağcılar'dan kaybolmuştu. Kısa sürede gelen güzel haber küçük kızın bir avm yakınında görüldüğüydü. Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gelen dayı, yeğenini teslim alarak Müge Anlı'ya çok teşekkür etti.