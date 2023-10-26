Müge Anlı ile Tatlı Sert

Genç aşçı Yusuf Kavuk'a ne oldu?

Yusuf Kavuk'un kaybındaki şüpheler. Sevgilisi olduğu söylenen arkadaşı canlı yayında...

Sevgilisi olduğu iddia edilen Derya Hanım, Makedonya'ya birlikte gitmediklerini havalimanında karşılaştıklarını söyledi. Yusuf'un arkadaşı olduğunu, eşinin kuzeniyle sevgili olduğunu sonra ayrıldıklarını anlatan kadın, kendisine abla dediğini sözlerine ekledi. Evli ve çocuğu olduğunu söyleyen Derya Hanım, dedikoduların gerçek dışı olduğunu söylerken Yusuf'un bir başka sevgilisi daha olduğunu onu ailesinin koruduğunu söyledi.

Yusuf Kavuk'u son gören kişi konuştu

''Ortak olacaktık ortadan kayboldu''

En son gören kişi, Derya Hanım'la ilişkisi olmadığını abla dediğini söyledi. Yusuf'un kendisine aşçılıktan sıkıldığını, turizm işine girmek istediğini

söyleyen kişi ortaklık teklif ettiğini söyledi. Beraber şube açmak için arsasını satacağını söylediğini söyleyen Harun Bey kaybolduğunu polisten öğrendim dedi.

Müge Anlı'nın başlattığı Sosyal Sorumluluk projeleri büyük ses getirdi.

Toplam Bağış: 2 Milyon 420 Bin 287 TL

Müge Anlı, Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.