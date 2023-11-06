Müge Anlı ile Tatlı Sert

Seveni mi sevecek yoksa gözyaşı mı dökecek? İki arada kalan Volkan ne yapacak?

Gülcan Hanım ailesine seçecek Volkan'ı bırakıp giderken Volkan Bey ise sevdiğini söyledi. Çocuğunun annesi olan Melike, Volkan'a 'çocuğumuzu alıp gidiyoruz' derken Volkan Bey ise 'benden uzak dur ben Gülcan'ı seviyorum' dedi.

Bilgehan çiftinin Müge Anlı'ya tatlı sürprizi.

Hikayelerinin kahramanlarına sürpriz yapmak için yayına gelen genç çift, kendilerine yardım edildiği için çok mutlu olduklarını, evlerini kurduklarını

çalıştıklarını söylediler. Herşey için teşekkür eden Bilgehan çifti baklava getirerek Müge Anlı'ya teşekkür etti.

Kayıp aşçının eski iş arkadaşı konuştu. ''Sevgilim dediği Derya'ya kolye seçtik''

Kayıp aşçının eski iş arkadaşı konuştu. Kadın, 'Derya'yı sevgilisi olarak biliyorduk hatta gidip ona kolye aldık' dedi.