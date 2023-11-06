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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BÖLÜMLER
6 Kasım 2023, Pazartesi 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert
6 Kasım 2023, Pazartesi

Seveni mi sevecek yoksa gözyaşı mı dökecek? İki arada kalan Volkan ne yapacak?

Gülcan Hanım ailesine seçecek Volkan'ı bırakıp giderken Volkan Bey ise sevdiğini söyledi. Çocuğunun annesi olan Melike, Volkan'a 'çocuğumuzu alıp gidiyoruz' derken Volkan Bey ise 'benden uzak dur ben Gülcan'ı seviyorum' dedi.

Bilgehan çiftinin Müge Anlı'ya tatlı sürprizi.

Hikayelerinin kahramanlarına sürpriz yapmak için yayına gelen genç çift, kendilerine yardım edildiği için çok mutlu olduklarını, evlerini kurduklarını
çalıştıklarını söylediler. Herşey için teşekkür eden Bilgehan çifti baklava getirerek Müge Anlı'ya teşekkür etti.

Kayıp aşçının eski iş arkadaşı konuştu. ''Sevgilim dediği Derya'ya kolye seçtik''
Kayıp aşçının eski iş arkadaşı konuştu. Kadın, 'Derya'yı sevgilisi olarak biliyorduk hatta gidip ona kolye aldık' dedi.

DEVAMI
Kayıp aşçının eski iş arkadaşı konuştu
Kayıp aşçının eski iş arkadaşı konuştu
BÖLÜMLER
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
3 Kasım 2023, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
2 Kasım 2023, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
1 Kasım 2023, Çarşamba
Müge Anlı ile Tatlı Sert

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