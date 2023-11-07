ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BÖLÜMLER
7 Kasım 2023, Salı 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert
7 Kasım 2023, Salı

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

''Kızımız dolandırıcılık çetesinin elinde''
Muhasebeci Hilal'in kaybındaki şüpheler

Mühendislik firmasında muhasebe bölümünde çalışan kısa sürede müdür olan kızının tuhaf hareketlerinden şüphelenen baba ve anne Müge Anlı'dan yardım istemek için geldi. 144 gündür kayıp olan 25 yaşındaki kızın kaybolmadan kısa süre önce üzerine şirketler kurulduğu ve babasından sık sık borç aldığı bilgisini veren gözü yaşlı aile kızını arıyor...

Ailesi 144 gündür haber alamıyordu
25 yaşındaki muhasebe müdürü bulundu.

Yayına bağlanan Hilal Taşlıdağ, ailesine geri dönmeyeceğini hukuk mücadelesine başladığını söyledi. Babasının kendisine şiddet uyguladığını anlatan genç kadın, eve polisler geldiğini de anlattı. Babasının kendisine 'kaymakam ol' diye baskı yaptığını söylerken anne Seda Hanım kızının söylediklerini yalanladı.


Yusuf Kavuk'un kaybındaki şüpheler
''Bana tehdit ediliyorum dedi''

Yusuf'un kendisini aradığını söyleyen tanık, 'dükkanda mısın abi geleceğim' dedi. Geldi birlikte oturduk yemek yedik dedi. Sonrasında bir şeyler içmek
için arkadaşımızın mekanına gittik sonra o gitti onu son kez o gün gördüm telaşlı değil sakin bir hali vardı dedi.

DEVAMI
Genç aşçıyı tanıyan tanık canlı yayında
Genç aşçıyı tanıyan tanık canlı yayında
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert
6 Kasım 2023, Pazartesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
3 Kasım 2023, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
2 Kasım 2023, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert

ARAMA

CANLI YAYIN