Müge Anlı ile Tatlı Sert

Şüphelenilen kişileri tanıyan tanık konuştu. ''Yazın ofisine kanlı kıyafetlerle geldi''

Aşçının son görüştüğü kişiyi tanıyan gizli tanıktan çarpıcı açıklamalar... Harun Ateş'le Derya Hanım'ın görüştüğünü ama bu olay gün yüzüne çıktığı için görüşmediklerini söyledi. Harun Ateş'in kendisini askeri personel olduğunu sonra atıldığını anlattığını da söyleyen tanık, Derya Hanım'ın ve Harun'un lüks araçlarının da olduğunu anlattı. Harun Ateş'in sinirli ve öfkeli bir insan olduğunu mülayim olmadığını ve yaz aylarında güzellik merkezine kanlı kıyafetlerle geldiğini kendilerine 'kurban kestiğimiz için böyle geldim' dediğini söyledi.

Sevgilisi olduğu söylenen arkadaşı canlı yayında...''Yusuf'un ortaklık meselesi bana da saçma geliyor''

Yusuf'un Harun ile olan ortaklık meselesine inanmadığını söyleyen Derya Hanım, Harun'un kendisine Yusuf'la ortak olacaklarını anlattı dedi. Harun, Makedonya'ya beni ziyarete gelmedi Üsküp'e geldi o şekilde görüştük diyen kadın benim orada olduğumu herkes biliyor diye söyledi.

Genç aşçının kaybındaki şüpheler ve iddialar...''Yusuf, Derya için kız arkadaşım dedi o da reddetmedi''

Yayına bağlanan Tolga Bey, Yusuf'un arkadaşı olduğunu söyleyerek müzisyen olduğunu Kapadokya'da sahne alırken Yusuf'un Derya ve 2 arkadaşıyla kendisini dinlemeye geldiğini, Yusuf'un Derya'yı kız arkadaşı olarak tanıştırdığını ve birçok şeye şahit olduğunu söyledi.