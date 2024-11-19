Müge Anlı İle Tatlı Sert

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19 Kasım 2024, Salı 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

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17 yaşındaki kız kaybının 77. Gününde bulundu. Teyzesinin torunu ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlaması'' ile tutuklandı.

17 yaşındaki kızın teyzesinin torunu Yunus Kurt tarafından kaçırıldığı ileri sürüldü. 17 yaşındaki kız kaybının 77. Gününde teyzesinin torunu olan Yunus Kurt'un yanında bulundu. Fatma'yı yanında tutan Yunus Kurt kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla tutuklanarak Kocaeli Kandıra Cezaevine gönderildi.

9 yaşındaki çocuğun kaybı ile ilgili şüphe noktaları... ''Babası parayı buldu, evini hızlı bir şekilde yeniledi''

Tanık, Dilara Kayıkçı'nın ailesinin yoksul bir aile olduğunu, köylünün yardımıyla geçindiklerini ama Dilara kaybolduktan sonra Dilara'nın babasının zenginleştiğini anlattı. Mustafa Bey, Samsun Terme'de tüm alanlara kızının kaybıyla ilgili afişler astığını, ileri sürdü.

Kayıp çocuğun eniştesi Yusuf Arslan konuştu. ''Kızının ardından bacanağım para saçmaya başladı''

Mustafa'nın Silivri'ye gidip geldikten sonra cepleri paralarla dolu geldiğini, Mustafa'ya paranın kaynağını sorduklarında Mustafa'nın "ablamdan para istedim. Bileziğini satıp bana verdi" dediğini ama kimsenin buna inanmadığını, o dönem tek konuşulan şeyin Mustafa'nın para için evladını sattığı yönünde olduğunu açıkladı.

9 yaşındaki ablasının kaçırıldığını söyleyen kardeş canlı yayında...

Umut Kayıkçı, "olayları travmatik olarak hatırlıyorum. 5 yaşındaydım. Parka gitmek istiyorduk ablam Tutku Dilara'yı ikna ettik. Hep birlikte parka gittik. Yaşı büyük biri ablamın yanına geldi. Onu alıp zorla götürdü, bizi de kovdu. Ben de eve gidip anneme olanları anlattım. Annemin elinde tepsi vardı bir anda feryat edip tepsiyi düşürdü" şeklinde anlattı.

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