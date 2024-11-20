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20 Kasım 2024, Çarşamba 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

Hiç tanımadığı annesi Hatice Küç'ü arıyor...

Burcu, 10 Ekim 2006 tarihinde hastanede dünyaya geldiğini, annesi Hatice Künç'ün o dönem 20 yaşında olduğunu, doğumdan sonra şu an kendisini büyüten ailesi olan Pakize Saygılı ve Hatice Saygılı çiftine evlatlık verdiğini, anlattı.

24 yaşındaki Havva Tekten aranıyor...

24 yaşındaki Havva Tekten, 24 Nisan Çarşamba günü İstanbul Sultangazi'deki Esentepe Mahallesindeki evinden kayboldu. Havva Tekten'in yakın zamanda boşandığı, 2 yaşındaki çocuğunun velayetini eski kocasının aldığı, psikolojisinin pek iyi olmadığı konuşuldu.

En son 15 yaşındayken gördüğü kızını bulmak istiyor. 3 haftadır kayıp olan Kübra Yeniay'ı 14 yıldır görmeyen anne...

29 Yaşındaki Kübra Yeniay, 3 hafta önce Ankara'dan kayboldu. Kızını 14 yıldır görmeyen anne Hacer Bilen, onu aramak için stüdyoya geldi. Hacer Bilen, en son 15 yaşındayken gördüğü kızını bulmak istiyor.

9 yaşındaki ablası ile ilgili aklında kalan son kare neydi?

Tutku Dilara'nın kaçırıldığı gün yanında olan erkek kardeşi Umut dün çok önemli bir gerçeği açıklayacağını söylemişti. Bugün ise Umut, o dönem beş yaşında olduğunu bu yüzden hiçbir şey hatırlamadığını ifade etti.

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Müge Anlı 77 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Fatma Acar'ın bulunduğunu açıkladı
19 Kasım 2024, Salı
Müge Anlı 77 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Fatma Acar'ın bulunduğunu açıkladı Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı araştırıyor! Küçük kız kaçırıldı mı yoksa babası tarafından evlatlık mı verildi?
15 Kasım 2024, Cuma
Müge Anlı araştırıyor! Küçük kız kaçırıldı mı yoksa babası tarafından evlatlık mı verildi? Müge Anlı ile Tatlı Sert
22 milyon lirayı çalıp ortadan kayboldu! Ramazan Dülek nerede?
11 Kasım 2024, Pazartesi
22 milyon lirayı çalıp ortadan kayboldu! Ramazan Dülek nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert
Türkiye yitip giden minik canlarına ağladı. Narin ve Şirin'in davalarında neler oldu?
07 Kasım 2024, Perşembe
Türkiye yitip giden minik canlarına ağladı. Narin ve Şirin'in davalarında neler oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert
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