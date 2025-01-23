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23 Ocak 2025, Perşembe 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

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Emin ve Resul kardeşler evden kaçan eşlerini arıyorlar

Kevser Hanım, üfürükçünün kendisine dua okuma karşılığında 1100 Euro hesap çıkardığını, kocasına bunu söylemek istediğini, üfürükçünün "erkekler bu işlerden anlamaz" dediğini, yine de kocasına söylediğinde kocasının "gerçek hoca para karşılığı dua etmez" dediğini, Gönül'e para vermediğini bunun üzerine kendisine "baban ölecek" şeklinde ses kayıtları attığını, kendisini korkuttuğunu anlattı.

667 sayılı Tekke ve zaviye kanunundan göz altına alınan Gönül Derman Aytimur "Kardeşlerim üzülmesin bekleyin. Mehdiyi 4 yıldır saklıyorum ama ortaya çıkacak" dedi. Ekipler, Gönül Derman Aytemir'in evinde arama gerçekleştirdi. Evinde akla ve gerçeğe aykırı delillere ulaşıldı. Evde sakallara rastlandı. Kız kardeşler Gönül'ün o sakallar için "peygamberlerin sakalları" dediğini, buna başından beri inanmadıklarını ifade etti.

Hacer Hanım, Gönül'ün erkek kardeşinin arkadaşının sevgilisini kendi oğlu ile evlendirdiğini, anlattı. Üfürükçü Gönül'ün çok kötü bir insan olduğundan bahseden Hacer Hanım, "o kadın ağabeyime maddi manevi çok zarar verdi. Mehdi dedikleri Emirhan da ağabeyimden olan oğlu" dedi.

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