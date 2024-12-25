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25 Aralık 2024, Çarşamba 10:00

Sevil Çetinkaya'nın arkadaşına kasten öldürme suçlaması ile gözaltı

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

Fransa'dan Türkiye'ye gelen 50 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevil Çetinkaya, 4 Mayıs'ta şüpheli şekilde kayıplara karıştı. Şüphelerin odağındaki isim Sevil Çetinkaya'yı en son gören ve evinin satılmasında aracı olan arkadaşı İsmail Gezerdi. İsmail Gezer, kasten öldürme suçlaması ile gözaltına alındı. Özel belgede sahtecilik yaptığı ortaya çıkan İsmail Gezer'in sahte dekont düzenlediği de ortaya çıktı.

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