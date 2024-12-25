Sevil Çetinkaya'nın arkadaşına kasten öldürme suçlaması ile gözaltı

Fransa'dan Türkiye'ye gelen 50 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevil Çetinkaya, 4 Mayıs'ta şüpheli şekilde kayıplara karıştı. Şüphelerin odağındaki isim Sevil Çetinkaya'yı en son gören ve evinin satılmasında aracı olan arkadaşı İsmail Gezerdi. İsmail Gezer, kasten öldürme suçlaması ile gözaltına alındı. Özel belgede sahtecilik yaptığı ortaya çıkan İsmail Gezer'in sahte dekont düzenlediği de ortaya çıktı.