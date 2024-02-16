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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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16 Şubat 2024, Cuma 00:00

45 gün ayrı kaldığı bebeğine Müge Anlı'da kavuştu

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Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Müge Anlı kucağında 9 aylık Sare bebek ile stüdyoya geldi. Baba ve kız canlı yayında kavuştu. Müge Anlı Erva'nın yanına giderek stüdyoya gelip derdini anlatmasını istedi. Erva Hanım bu bebeğin kendi bebeği olmadığını, bebeğin kız kardeşi olduğunu, Hüseyin'in de kocası değil kuzeni olduğunu, ailesinin eve dönmesi için böyle bir yalan uydurduğunu ifade etti. Hüseyin Bey karısının psikolojisinin iyi olmadığını dile getirdi.

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