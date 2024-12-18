56 yaşındaki hasta bakıcısına pahalıya patlayan aşk...

Ankara Keçiören'de yaşayan 56 yaşındaki Aysel Kızıldağ, 17 yaş küçük sevgilisi Ferhat Demir tarafından 500 bin TL dolandırıldığını iddia ederek stüdyoya geldi. Aralarındaki yaş farkını sorun etmediklerini söyleyen Aysel Kızıldağ, sevdiği adam tarafından kandırıldığını, Ferhat'ın şimdi de 60 yaşında bir kadınla birliktelik olduğunu iddia etti.