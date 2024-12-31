Müge Anlı dokunuşuyla değişen hayatlar

Okuma yazma bilmediğini söyleyen Sevilay Hanım halk eğitim merkezine yazdırıldı. Esenyurt Halk eğitim merkezi müdürü Ömer Kemal Şenel Sevilay Hanım'a yardımcı olacaklarını söyledi. Genç kadına verilen tek müjde okuryazarlık müjdesi değildi. Esenyurt Belediyesi de yatak yorgan yastık gibi yardımda bulundu. Kızılay'da Sevilay Hanım'a gıda yardımında bulundu. Çocuklar için kışlık mont vs getirildi. Müge Anlı'nın dokunuşuyla eksikler tamamlandı.