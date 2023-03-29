''78 yaşındaki kadının çocukluk aşkından para almadım''

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

İsmihan Boztepe canlı yayında... Oğulları herşeyden İsmihan Hanım'ın haberi olduğunu annemizin en yakın arkadaşıydı dediler. Yaşlı kadın, biz birlikte otururduk sonra giderdi, kimseden para almadım gelen telefonları duymadım bilmiyorum diye söyledi. Döndü Boztepe'nin kardeşi Cemal Bey ise, kardeşinin zorla götürüldüğünü, isteyerek gittiğine inanmadığını altınlarının, dişlerinin evde olduğunu bunları bırakıp gidemeyeceğini iddia etti.