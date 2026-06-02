İş için gittiği Alanya'da kayıplara karışmıştı...

50 yaşındaki kaynak ustası Ali Deniz, 14 Mayıs'ta Antalya'dan kaybolmasının ardından ailesi tarafından Müge Anlı'da aranmaya başlmıştı. Kardeşi Bekir ve eşi Suzan, Ali Deniz'den haber alamadıkları için stüdyoya gelerek yardım istemişti. Programda yapılan araştırmaların ardından Ali Deniz bulundu. Bir süre kafasını dinlemek istediği öğrenilen Ali Deniz'in bayram için Osmaniye'ye dönerek ailesiyle vakit geçirdiği açıklandı.