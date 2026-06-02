Hiç görmediği ailesi bir günde Müge Anlı'da bulundu!

Müge Anlı ve ekibi, Gamze'nin biyolojik annesi Fatma Ana ile babası Hasan'ı kısa sürede buldu. Canlı yayında gerçekleşen kavuşmada duygu dolu anlar yaşandı. Gamze, yıllar sonra anne ve babasına sarılırken, eşi Ömer Yurt ve kayınvalidesi Melahat Hanım da büyük mutluluk yaşadı. Program sonrası Melahat Hanım, yeni dünürleriyle bir araya gelip kahve içerek ailece vakit geçirdi. Gamze ise artık "üç annesi olduğunu" söyleyerek mutluluğunu dile getirdi. Müge Anlı da Melahat Hanım'ın renkli kişiliğine dikkat çekerek programda yine unutulmaz anlar yaşandığını ifade etti.