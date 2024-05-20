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20 Mayıs 2024, Pazartesi 10:00

Adli kontrolle serbest bırakılan kayınvalide konuştu

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Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Damadı Şaban Ataş'ın cinayetine ilişkin davada tutuklanma talebiyle çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Durkadın Karabulut konuştu. Anlattığına göre kızının sevgilisi Burhanettin'in damadı Şaban'ı öldürdüğüne şahit olmuştu. Korkudan sustuğunu söyleyen kadın, kızının ve torununun olayın yaşandığı gün orda olmadığını ama taşınmasına yardım ettiklerini söyledi.

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