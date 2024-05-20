Adli kontrolle serbest bırakılan kayınvalide konuştu

Damadı Şaban Ataş'ın cinayetine ilişkin davada tutuklanma talebiyle çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Durkadın Karabulut konuştu. Anlattığına göre kızının sevgilisi Burhanettin'in damadı Şaban'ı öldürdüğüne şahit olmuştu. Korkudan sustuğunu söyleyen kadın, kızının ve torununun olayın yaşandığı gün orda olmadığını ama taşınmasına yardım ettiklerini söyledi.