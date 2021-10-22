Ağladı, üzüldü, sevgilisini suçladı...

Fatma Hanım hastane dönüşü ekibe baygın gibi konuşup epilepsi ilacı içince böyle kendisini kaybettiğini, normalde iyi olduğunu söyledi. Sağlık ekibi de Fatma Hanım'ın hiçbir şeyi olmadığını teyit etti. Fatma Hanım bu sefer de sara nöbeti geçirince bu hale geldiğini, ama bunun sara olmadığını, epilepsi ilacının kendisini bu hale getirdiğini, ablasını görünce duygulandığı için hap içtiğini söyledi. Fatma Hanım yolda otele giderken ağlayarak Cemal Bey'in kardeşini döve döve öldürdüğünü, cesedini saklayacağım bulamayacaksın dediğini, Cemal Bey'in evini dostu ile bastığını öne sürdü.