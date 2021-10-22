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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
22 Ekim 2021, Cuma 00:00
Ağladı, üzüldü, sevgilisini suçladı...

Ağladı, üzüldü, sevgilisini suçladı...

Fatma Hanım hastane dönüşü ekibe baygın gibi konuşup epilepsi ilacı içince böyle kendisini kaybettiğini, normalde iyi olduğunu söyledi. Sağlık ekibi de Fatma Hanım'ın hiçbir şeyi olmadığını teyit etti. Fatma Hanım bu sefer de sara nöbeti geçirince bu hale geldiğini, ama bunun sara olmadığını, epilepsi ilacının kendisini bu hale getirdiğini, ablasını görünce duygulandığı için hap içtiğini söyledi. Fatma Hanım yolda otele giderken ağlayarak Cemal Bey'in kardeşini döve döve öldürdüğünü, cesedini saklayacağım bulamayacaksın dediğini, Cemal Bey'in evini dostu ile bastığını öne sürdü.

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