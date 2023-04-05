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Arel'in kaçırdığı iddia edilen akrabası canlı yayında

Arel'in kaçırdığı iddia edilen akrabası canlı yayında

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Bebeğe bakan Hafize ve kızı Beyza canlı yayında. 3 aydır Arel'e baktıklarını 14 Ocak'tan beri kendilerinde kaldığını söyledi. Hakan ve Nergis evlendiği zamandan beri kendilerine destek olduklarını abla, anne gibi yanlarında olduğunu anlattı. Nergis'in annesi ise 20 aydır nişanlı olduklarını kızının Hafize yüzünden kaçarak evlendiğini söyledi. Senem Hanım yeğenini almak istediğini annesinin ve babasının çok iyi bakacağını söyledi.

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