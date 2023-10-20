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Arkadaşları ve kardeşi ile ilgili çarpıcı iddialar

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Nevrigül Alan'ın sevgilisi olduğu söylenen isim, açığa çıkan ilişki iddiası... Kaybından iki gün önce ortalık karıştı mı? Bir izleyici Doğan Aydın'la ilgili çarpıcı bir iddia ile ekibe ulaştı. Nevrigül'ü Doğan'ın ortadan kaldırdığını duyduğunu ve bunu sorduğunu söyleyen kadın iddiaya göre Nevrigül'ün kardeşi Nazmiye ile Doğan'ın ilişkileri olduğunu ve kaybolmadan önce bu ortaya çıkınca işlerin karıştığı yönündeydi. Nazmiye'nin hedef şaşırttığı da iddialar arasında yer aldı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
17 Ekim 2023, Salı
Müge Anlı ile Tatlı Sert

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