59 yaşındaki Nuriye Schaarschmıdt 11 yaş küçük sevgilisine 14 milyon TL kaptırdığı iddiasıyla canlı yayına katıldı. Eriyen birikimden geriye hiçbir şeyi kalmadığını ve terk edildiğini söyleyen Nuriye Schaarschmıdt, zararının giderilmesini istedi. İddiaların odağındaki Tolga Bey ise, kavga ettikleri için Nuriye Schaarschmıdt, kendisine iftira attığını söyledi. Canlı yayına bağlanan başka izleyiciler ise Tolga Bey hakkında dolandırıcılık iddialarında bulunmaya devam etti.