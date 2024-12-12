Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi

Asım Keskin'in kurduğu yuva 24 saat dolmadan hayalleriyle birlikte başına yıkıldı. Ancak evlilik vaadiyle dolandırılan tek kişinin o olmadığı Müge Anlı'da ortaya çıktı. Aynı yöntemle dolandırılan birçok kişi canlı yayına geldi. Yayınımız ihbar kabul edildi. Dolandırıcılık büro ekipleri düğmeye bastı. Evlilik rüyasında insanlara kabusu yaşatan üç şüpheli Çivril Adliyesinde çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanarak Denizli T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.