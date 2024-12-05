Seda Karar'a ne oldu?

Şantiyede çalıştığı dönemde Seda'nın şantiyenin kapısına geldiğini, kendisini Zeynep olarak tanıtıp "gidecek yerim yok burada kalabilir miyim?" Dediğini, kalacak yer konusunda yardımcı olduğunu, bu şekilde tanıştıklarını anlattı. Gökhan Bey Seda hakkında kayıp başvurusunda bulunmadığını iddia etmişti. Müge Anlı Gökhan'ın 20 Ekim 2014 yılında "Seda Karan benim akrabam oluyor, kendisine üç dört gündür ulaşamıyorum" diyerek kayıp başvurusunda bulunduğunu açıkladı.