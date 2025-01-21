Emine Gaygısız kocasının karşısında

Emine Gaygısız kocasıyla olan sıkıntılarından, evladının bitmek bilmeyen ağlamalarından bahsetti. Müge Anlı "sen çocuğun ağladığında neden üfürükçüyü arıyorsun?" diye sordu. Emine, Gönül'ü aradığını evladının ağlamasının durduğunu, kocasıyla kavga ettiğinde yine Gönül'ü aradığını, kocasının bir anda sakinleştiğini anlattı. Müge Anlı, "işin içine para girdi mi işin rengi değişir. Ben sana istediğin gibi dua ederim. Benim hayatım seni gibi kandırılan insanları kurtarmakla geçti" dedi.