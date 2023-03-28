Babaanne ve dedenin torunlarına ne oldu?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Müzeyyen ve Sebahattin çifti yeni doğan torunlarının ortadan kaldırıldı iddiasıyla canlı yayına geldiler. Oğulları ve gelinlerinin torunlarını göstermediklerini, gelininin 6 aylıkken düşük yaptım dediğini, sonrasında da beyaz sakallı dede aldı yazın geri getirecek dediğini söyledi. Oğlu ve gelinin psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen anne ve baba diğer torunlarının da o evden kurtulmasını istedi.