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Bedriye Kılıç'ın kayınvalidesi konuştu

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Yayının ardından yaşanan yeni bir gelişme üzerine ekip Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeydi. Tayfur'un babası Adem Kılıç evinden alınarak ifadesine başvuruldu. İfade verdikten sonra konuşan Adem Kılıç, kendisinden de şüphelendiğini anlattı. Telefonuna el konulduğunu anlatan adam hiçbir şey silmedim. incelensin dedi. Tayfur Kılıç'ın annesi Ayfer Kılıç ise, 'Bedriye ailesinin yanına gitti değişti' dedi. Sütçü Sefer ile olan dedikodusunu ise kendi ağabeyi çıkardı dedi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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