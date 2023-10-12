Bedriye Kılıç'ın kocasının arkadaşı Hakan Kabak konuştu

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Bedriye Kılıç'ın kaybında şüphe oklarının yöneldiği kocasının eğlence mekanlarına gidip kadınları rahatsız ettiği öne sürülmüştü, Tayfur Kılıç bu iddiayı

ne bir şekilde yalanlamıştı. Hakan Kabak, 'Tayfur'la belediyeden arkadaşız bana para çıktı gel seni eğlenmeye götüreyim dedi.' Dedi. Gittiklerini o sırada Tayfur'un kızıyla telefonda konuştuğunu duyduğunu, ''kızına 'annen kamyoncuya kaçtı' dediğini duyduğunu'' söyledi.