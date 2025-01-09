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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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9 Ocak 2025, Perşembe 10:00

Kardeşlerden en büyüğü canlı yayında

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Nefes kesen olaylar zincirinde öldürüldükleri düşünülen üç kadın… İddiaların yöneldiği kardeşlerin en büyüğü Mustafa Önel canlı yayında. Müge Anlı Mustafa Önel'e Adil ve Nezaket'in evlenip bir arada yaşayıp yaşamadığını sordu. Mustafa Bey, Adil ve Nezaket'in evlenmediğini söyledi. Müge Anlı dün Adil'in bağlanıp Nezaket ile ilişkisi olduğunu kabul ettiğini, hatırlattı. Mustafa Bey evlendiklerini bilmediğini ifade etti.

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