Bir yıldır ulaşamadığı 30 yıllık eşini arıyor

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Güler Kahraman bir yıl önce Balıkesir'de kaybolan 48 yaşındaki 30 yıllık eşi Serdar Kahraman'ın bulunması için yayına geldi. Sosyal medyada tanıştığı kadınların kocasını dolandırdığını paralarını yediğini ve sokağa attıklarını söyleyen kadın daha önce oğluyla Mersin'de bulduklarını ve kötü durumda olduğunu anlattı. Müge Anlı'dan kocasını bulmasını isteyen Güler teyze, onu çok sevdiğini evin ıssız olduğunu söyledi.