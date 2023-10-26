Boşandığı eşi ile boşanma aşamasındaki eşi yüzleşiyor

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Kayıp çocukların babası Burhan Bey canlı yayında... Çocuklarını göremediğini, okula gönderilmediklerini tarlada çalıştırdıklarını iddia etti. Anne Kezban ve üvey baba Yusuf ise 'okullar yeni açıldı yalan söylüyor, çocuklar bunda adım gibi biliyorum' dedi. Kayıp çocuklardan Cumali için DNA testi istediği iddiasına yanıt veren öz baba Burhan Bey, 'böyle birşey yok ben çocuklarımdan şüphe duymadım' dedi.