İtirafın ardından 2 ayrı şehirde 2 nokta gösterdi

Cinayet itirafçısı Sabri Önel, cuma günkü itirafının ardından 2 ayrı şehirde 2 nokta gösterdi. Sabri, "cenazeyi yolun kenarına attıklarını söylediler" diyerek yer gösterdi. Zekiye Aydın cinayetini üstlenmesi için Adil'in kendisine baskı yaptığını, kabul etmeyince Hüseyin'in kendisini dövmeye başladığını, o günden sonra çok tehditler aldığını anlattı. Sabri Önel cesedin atıldığı yer konusunda nokta atışı yapabileceğini söyledi.