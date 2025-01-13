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13 Ocak 2025, Pazartesi 10:00

İtirafın ardından 2 ayrı şehirde 2 nokta gösterdi

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

Cinayet itirafçısı Sabri Önel, cuma günkü itirafının ardından 2 ayrı şehirde 2 nokta gösterdi. Sabri, "cenazeyi yolun kenarına attıklarını söylediler" diyerek yer gösterdi. Zekiye Aydın cinayetini üstlenmesi için Adil'in kendisine baskı yaptığını, kabul etmeyince Hüseyin'in kendisini dövmeye başladığını, o günden sonra çok tehditler aldığını anlattı. Sabri Önel cesedin atıldığı yer konusunda nokta atışı yapabileceğini söyledi.

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