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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
29 Haziran 2021, Salı 00:00

Çifte cinayetle ilgili yeni iddialar...

Müge Anlı Büşra Hanım'ın yayında "Ben onu Yılmaz abi sandım" dediğini ama yayın sonrası "Yılmaz abi göbekli bir insandı o yapamaz" dediğini aktardı ve Mehmet Ali Bey'in yapmış olma ihtimalinin daha çok olduğunu söylediğinden söz etti. Büşra Hanım, son zamanlarda Betül Hanım'ın ağzından Mehmet Ali Bey'i çok duyduğunu, sürekli "Mehmet ali şunu paylaşmış, bunu paylaşmış" dediğini, başka kimseyi duymadığını dile getirdi. Büşra Hanım son 1 aydır Betül Hanım'ın bu konulardan bahsettiğini anlattı. Metin Bey'in kardeşi Muzaffer Bey, Metin Bey'in gelini ile kendi telefonunu karıştırdığını iddia etti.

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