Cinayet saat kaçta işlendi?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Ganime Hanım, o hasta yatağını annesinin hiç kullanmadığını, balkonda da yatmalarına gerek olmadığını, annesinin yatarken manzarayı izlemeyeceğini, zaten annesinin sağlıklı bir insan olmadığını, mantıksız olduğunu dile getirdi. Ganime Hanım, olaydan 5 hafta önce annesinin evinde olduğunu, o sıra balkonda falan yatmadığını vurgulayınca Müge Anlı evin ne kadar korumasız olduğundan söz etti. Ganime Hanım, annesinin zaten gündüz balkonda oturduğunu, gece de orada olmasına gerek olmadığını, Emel Hanım'ın çok gereksiz ayrıntılar anlattığını, kendisi bile ev ile ilgili şeyler anlatılırken ağlayamadığını ama Emel Hanım'ın her şeye ağladığını dile getirdi.