28 yıl önce ayrı düştüğü kardeşi Muhammet Çelik'i arıyor

Azerbaycan'dan programa katılan 45 yaşındaki Tural Ferecov, annesinin ve üvey babasının vefatının ardından 28 yıldır haber alamadığı kardeşi Muhammet Çelik'i bulmak için yardım istedi. Elindeki tek çocukluk fotoğrafıyla kardeşini arayan Ferecov'un umutlu bekleyişi kısa sürede sonuç verdi ve Muhammet Çelik'e ulaşıldı. Ancak yıllar sonra gerçekleşmesi beklenen duygusal kavuşma yaşanmadı. Muhammet Çelik, ağabeyi Tural Ferecov'un sosyal medyada tanınmasının ardından kendisiyle iletişim kurmak istediğini düşündüğünü belirterek görüşmek istemediğini ifade etti.