Elife Doğrul'un şüpheli kaybında düğümü çözecek sorular
Karısını evden götürmesi için kardeşini mi aradı
2003 yılında Aydın'da kaybolan Elife Doğrul'un akıbetine ilişkin araştırmada, aile üyelerinin çelişkili açıklamaları ve geçmişte yaşandığı öne sürülen olaylar yeniden gündeme geldi. Müge Anlı, Hülya'ya anneannesi Teslime Hanım'ın anlatımlarını da değerlendirmesi gerektiğini söylerken, Teslime Hanım kızının öldürüldüğüne inandığını belirterek Elife'nin geçmişte şiddet gördüğünü öne sürdü. Teslime Hanım, Metin'in kendisine kızını dövdüğünü ve telefonunu elinden alarak dışarı attığını söylediğini iddia etti.
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