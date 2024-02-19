''Esin’im dedim, çocuğuma kardeşim dedim''

Erva Hanım herkese yalan söylediğini, olayların buralara kadar geleceğini düşünmediğini, Necmettin ve ailesine bekar olduğunu, bebeğin de kardeşi olduğunu söylediğini, programa gelince de kameralar önünde gerçeği anlatamadığını ifade etti. Erva Hanım evliliğinin bitme evresinde olduğunu, Necmettin'e aşık olduğunu, Necmettin'in evli çocuklu bir kadınla beraber olmayacağını söylediğini, bu yüzden yalanı söylemeyi sürdürdüğünü, gerçekleri anlatınca da Necmettin'in kendisini terk ettiğini ifade etti.