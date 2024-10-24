canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
7
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
24 Ekim 2024, Perşembe 10:00

Evinde annesi olmayan kızın evinde kalan anne canlı yayında

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

Zeynep Hanım, ''Betül bana baskı altında olduğunu söylediği için beni ısrarla kahve içmeye çağırdı o yüzden ben de kızımızı üzmemek için gittim. Bu bir suçsa özür dilerim'' dedi. Betül'ün ablası Deniz Hanım, anne babamın evinin anahtarı bende bile yok sen nasıl evimize girersin diyerek Zeynep hanıma öfkesini dile getirdi. Zeynep hanım Betül'ün 43 gündür evlerinde oğlunun arkadaşı olarak kaldığını söyledi.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Oğlunu yanında getirecekti… Yusuf Birbir hastaneye kaldırıldı
21 Ekim 2024, Pazartesi
Oğlunu yanında getirecekti… Yusuf Birbir hastaneye kaldırıldı Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı'da itiraf etti: "Çocuğumu 30 yıl önce..."
16 Ekim 2024, Çarşamba
Müge Anlı'da itiraf etti: "Çocuğumu 30 yıl önce..." Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı'dan Himmet Aktürk itirafı... Küçük Irmak'ın katili şimdi ne yapıyor?
15 Ekim 2024, Salı
Müge Anlı'dan Himmet Aktürk itirafı... Küçük Irmak'ın katili şimdi ne yapıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert
Kayıp anneleri Zeynep Uğuz’u Müge Anlı’da buldular
16 Ekim 2024, Çarşamba
Kayıp anneleri Zeynep Uğuz’u Müge Anlı’da buldular Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN