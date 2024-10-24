Evinde annesi olmayan kızın evinde kalan anne canlı yayında

Zeynep Hanım, ''Betül bana baskı altında olduğunu söylediği için beni ısrarla kahve içmeye çağırdı o yüzden ben de kızımızı üzmemek için gittim. Bu bir suçsa özür dilerim'' dedi. Betül'ün ablası Deniz Hanım, anne babamın evinin anahtarı bende bile yok sen nasıl evimize girersin diyerek Zeynep hanıma öfkesini dile getirdi. Zeynep hanım Betül'ün 43 gündür evlerinde oğlunun arkadaşı olarak kaldığını söyledi.