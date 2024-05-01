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1 Mayıs 2024, Çarşamba 10:00

Evinde ve aracında Nuran Şahin'e ait iz arandı

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Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

52 yaşındaki Nuran Şahin, 17 Nisan Çarşamba günü Antalya Alanya'dan şüpheli şekilde kayboldu. Şüpheli kayıpta komşu Gökmen (Fethullah) Kaya hedef gösterildi. Gökmen Kaya'nın Nuran'ın kaybından 2 gün sonra kaçtığı ortaya çıktı. Şüpheli Gökmen (Fethullah) Kaya'nın evinde ve aracında Nuran'a ait iz arandı. Nuran Şahin'den bir emare arayan olay yeri inceleme ekipleri, parmak izleri ve DNA örnekleri topladı. Deliller incelemeye götürüldü.

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