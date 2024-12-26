canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
10
BİLDİRİMLER
  • Can Borcu - 2. Fragman
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM
  • Holding - 2. Fragman
    Holding YENİ FRAGMAN
  • Holding
    Holding YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı İle Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
26 Aralık 2024, Perşembe 10:00

''Eşimi belki de pastacı kaçırdı''

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

3 çocuk annesi Cemile Kurak, Bartın'daki evinden çıkıp gitti, bir daha kendisinden haber alınamadı. Kocası Erkan Bey, "minik kuşum" diye seslendiği 14 yıllık hayat arkadaşı Cemile'yi aramak için stüdyoya geldi. Karısı gittikten sonra aç ve susuz kaldığından bahseden Erkan Bey, eve dönmesi için eşine seslendi. Roman olduğunu söyleyen Erkan Bey karısının pastacıya kaçtığını iddia etti.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Sevil Çetinkaya cinayetinde yeni gelişme! O isim tutuklanarak cezaevine gönderildi!
25 Aralık 2024, Çarşamba
Sevil Çetinkaya cinayetinde yeni gelişme! O isim tutuklanarak cezaevine gönderildi! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Zeynep Ergül yıllar sonra ortaya çıktı! Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?
24 Aralık 2024, Salı
Zeynep Ergül yıllar sonra ortaya çıktı! Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert
Duygusal anlar... Müge Anlı'nın yüreğini burkan olay ne?
23 Aralık 2024, Pazartesi
Duygusal anlar... Müge Anlı'nın yüreğini burkan olay ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert
Gel gör onu aşk neyledi? Aşktan eridi bitti soluğu Müge Anlı'da aldı
24 Aralık 2024, Salı
Gel gör onu aşk neyledi? Aşktan eridi bitti soluğu Müge Anlı'da aldı Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN