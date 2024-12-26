''Eşimi belki de pastacı kaçırdı''

3 çocuk annesi Cemile Kurak, Bartın'daki evinden çıkıp gitti, bir daha kendisinden haber alınamadı. Kocası Erkan Bey, "minik kuşum" diye seslendiği 14 yıllık hayat arkadaşı Cemile'yi aramak için stüdyoya geldi. Karısı gittikten sonra aç ve susuz kaldığından bahseden Erkan Bey, eve dönmesi için eşine seslendi. Roman olduğunu söyleyen Erkan Bey karısının pastacıya kaçtığını iddia etti.