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23 Haziran 2026, Salı 10:00

77 yaşındaki Said Jaffar'dan 8 gündür haber yok

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İsviçre'den İstanbul'a geldi, Zeytinburnu'nda kayboldu!

Müge Anlı'da yeni bir kayıp vakası gündeme geldi. Tatil için İsviçre'den Türkiye'ye gelen 77 yaşındaki Said Jaffar, 16 Haziran'da İstanbul Zeytinburnu'nda kaldığı evden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Babasından günlerdir haber alamayan kızı Manıja Nicolet Jafar, canlı yayına katılarak yardım çağrısında bulundu. Şizofreni, unutkanlık ve işitme problemi gibi sağlık sorunları bulunan Said Jaffar'ın Türkçe bilmediği, yalnızca Fransızca ve Farsça konuşabildiği öğrenildi. Kaybolduğu gün tüm kişisel eşyalarını, pasaportunu ve kimliğini evde bıraktığı belirtilen 77 yaşındaki adamın son olarak bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

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