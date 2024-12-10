Ölü olarak biliniyordu 17 sene sonra yaşadığı öğrenildi

2 çocuk babası olan demir ustası İbrahim Şahin, 2002 yılında İstanbul'da kayıplara karışmıştı. Yıllardır kayıp olarak aranan İbrahim Şahin hakkında 2023 yılında gaiplik kararı verildi. Fakat yıllar sonra beklenmedik bir gelişme yaşandı. 17 yıldır hiçbir yerde bulunamayan İbrahim Şahin'in hayatta olduğu ortaya çıktı. Çocukları, 2 Aralık'ta mahkemeden aldıkları şikayet dilekçesi ile babalarının yaşadığını öğrendi.