canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
10
BİLDİRİMLER
  • Holding
    Holding YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman - 2. Fragman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Bir Gece Masalı - 2. Fragman
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
10 Aralık 2024, Salı 10:00

Ölü olarak biliniyordu 17 sene sonra yaşadığı öğrenildi

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

2 çocuk babası olan demir ustası İbrahim Şahin, 2002 yılında İstanbul'da kayıplara karışmıştı. Yıllardır kayıp olarak aranan İbrahim Şahin hakkında 2023 yılında gaiplik kararı verildi. Fakat yıllar sonra beklenmedik bir gelişme yaşandı. 17 yıldır hiçbir yerde bulunamayan İbrahim Şahin'in hayatta olduğu ortaya çıktı. Çocukları, 2 Aralık'ta mahkemeden aldıkları şikayet dilekçesi ile babalarının yaşadığını öğrendi.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Kahreden cinayetler... Sımsıcak kucaklaşmalar... 2024'te Müge Anlı'da neler oldu?
09 Aralık 2024, Pazartesi
Kahreden cinayetler... Sımsıcak kucaklaşmalar... 2024'te Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı'da aranan Seda Karar'ın kaybında cinayet itirafı geldi mi?
09 Aralık 2024, Pazartesi
Müge Anlı'da aranan Seda Karar'ın kaybında cinayet itirafı geldi mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert
Sonları cezaevi oldu. O cinayetleri Müge Anlı çözdü
06 Aralık 2024, Cuma
Sonları cezaevi oldu. O cinayetleri Müge Anlı çözdü Müge Anlı ile Tatlı Sert
Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme... Kim sorguya alındı?
05 Aralık 2024, Perşembe
Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme... Kim sorguya alındı? Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN