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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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22 Şubat 2024, Perşembe 00:00

Gamze bebeği kim, neden kaçırdı?

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Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Konuşan gizli tanık, Yasemin'in kasaplık mesleğini icra eden Mümin ile dost olduğunu, bu ilişkiyi Gülbani'nin Mecit'e söylediğini, kasabın Mecit'in akrabası olduğunu, Mecit'in programda tüm gerçekleri açıklamadığını Yasemin ve Gülbani'nin itiraf etmesini beklediğini, bu olayın Mümin, Mecit, Gülbani ve Yasemin dörtlüsü arasında çözüleceğine inandığını, kasap Mümin'e odaklanılması gerektiğini ifade etti.

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