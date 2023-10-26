İki çocuğunu iki eşten biri mi kaçırdı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

12 yaşındaki Cumali ve 14 yaşındaki Sude 14 gündür ortada yok. Canlı yayındaki üvey baba Yusuf'a çocukların başına bir şey getirip getirmediği soruldu. Yusuf Bey, ben onlara babalık yaptım dedi. Kezban Hanım'ın önceki evliliğinden üç Yusuf Bey'den ise iki çocuğu olduğu, Yusuf Bey'in önceki evliliğinden olan oğlunun Yusuf Bey'e 'baba eşine dikkat et seni aldatıyor' dediğini söyledi. Kezban Hanım 'bunu biliyordu, eskide kaldı' dedi.