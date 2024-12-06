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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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6 Aralık 2024, Cuma 10:00

İki kayıp birden Müge Anlı'da bulundu

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

21 yaşındaki Şeker Kasimova en son 4 yaşındayken gördüğü Türkmenistan uyruklu annesi Narcan Meciyeva'yı aramak için stüdyoya gelmişti. Şeker'in on altı yıldır aradığı annesini Müge Anlı bir günde buldu. 18 Yaşındaki İrem Oruç ise 26 Kasım günü İstanbul Arnavutköy İslambey Mahallesindeki evinden okula gitmek için ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Annesi Neşe babası Asım kızlarını aramak için stüdyoya gelmişti, İrem de kısa sürede bulundu.

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