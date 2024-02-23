İlişki iddiasında adı geçen kasap konuştu

Gizli tanık, Yasemin Hanım'ın kasap Mümin ile ilişkisi olduğunu iddia etti. Mümin Bey Yasemin ile iki kelime konuşmuşluğunun bile olmadığını, kasap işi için bir gün oraya gittiğini, deri bıraktığını, neden böyle bir dedikodunun çıktığını anlamadığını ifade etti. Mümin Bey, Mecit'in patronu olduğunu, Gülbani ile ilişkisini öğrenince ve çocuk kaçırma olayları olunca Mecit ile yollarını ayırdıklarını ifade etti.